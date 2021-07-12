За сутки в Свердловской области выявили 464 случая коронавируса

Зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 464 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 12 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 98 тысяч.

Зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии. Накануне в официальную статистику попали сразу 425 свердловчан с подтверждённым коронавирусом. До этого более 400 случаев за сутки выявляли в начале января 2021 года.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 91 тысячи человек, в том числе 405 - за последние 24 часа. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 696 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+120), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, поселка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 98 133", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 027.

По данным на сегодняшнее чтсло, в медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву, первым компонентом привито 741 273 человека.

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