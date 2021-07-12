В России начали новые эксперименты по испытанию вакцины против COVID-19

В России зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса. Рисунок: Максим Смагин

Министерство здравоохранения России выпустило временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Документ направили во все регионы, увидеть его может и любой желающий на сайте ведомства. В рекомендациях можно заметить много любопытного, в первую очередь – очевидное расширение групп населения, которым можно прививаться от коронавируса.

«Экстренная» вакцинация

«Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на «рутинную» и «экстренную». С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 процентов от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация», – сообщается в новых рекомендациях Минздрава России.

В документе чётко говорится о том, что перед вакцинацией против коронавируса не нужно сдавать анализ на антитела – важно вовремя прививаться вне зависимости от наличия и количества антител. Если изначально разработчики того же «Спутника V» сообщали о том, что иммунитет от их вакцины может сохраняться до двух лет, то сейчас федеральный Минздрав рекомендует повторно прививаться от коронавируса через шесть месяцев и уже поставившим прививку ранее, и тем, у кого прошло полгода после перенесённого COVID-19. При этом повторно прививаться можно любой зарегистрированной в России вакциной.

Кажется, что мнение российских врачей и чиновников касательно COVID-19 и вакцинации против него меняется так же быстро, как распространяется новый индийский штамм. Но специалисты объясняют это постоянными изменениями коронавируса и, как следствие, получением новых данных.

– Изначально сроки действия вакцин назывались с опорой на опыт применения похожих препаратов: длительных наблюдений за тем, как долго сохраняются антитела у переболевших коронавирусом и привитых, не было, – говорит ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Сейчас же известно, что у части людей после болезни и вакцинации уровень антител снижается, а новые штаммы вируса легче уклоняются от воздействия ранее полученных антител. Но ничего страшного в такой частоте введения препарата нет: иммунная система просто ещё раз простимулируется. Организм младенца же нормально реагирует на введение разных вакцин даже с интервалом в один-три месяца.

При этом если ещё в начале января в России было зарегистрировано только две вакцины от коронавируса, то сейчас их уже пять:

«Гам-КОВИД-Вак», более известная как «Спутник V», разработанная Научным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и являющаяся первой официально зарегистрированной в мире и в России;

«Гам-КОВИД-Вак-Лио»;

«ЭпиВакКорона», созданная сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»;

«КовиВак», разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова;

«Спутник Лайт», созданный НИЦ им. Гамалеи.

Любопытно, что появление в этом списке вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Лио» для многих стало новостью. В министерстве здравоохранения Свердловской области журналисту «Облгазеты» сообщили, что ничего не знают о таком препарате и что в наш регион он никогда не поступал. А вот на сайте Минздрава России информацию найти удалось: оказалось, что регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ им. Гамалеи, выдали ещё в конце августа 2020 года. От оригинального «Спутника V» препарат отличается только формой: это лиофилизат – порошок, из которого готовится раствор для внутримышечных инъекций. Однако распространяют ли «Гам-КОВИД-Вак-Лио» и выпускают ли вообще – неизвестно. В интервью «Интерфаксу» в августе прошлого года директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что данную вакцину будет удобнее перевозить, но её себестоимость гораздо выше, а производство – продолжительнее.

Беременным – на прививку?

Однако несмотря на наличие уже пяти зарегистрированных вакцин от коронавируса в России, массовое распространение по-прежнему получает только «Спутник V». Он же экспортируется и в десятки других стран, так что наблюдений по его использованию собралось много, на основании чего Минздрав России, вероятно, и решил расширять категории тех, кому можно вакцинироваться от коронавируса этим препаратом. Так, если изначально сообщалось, что прививаться «Спутником V» во время беременности не стоит, то теперь мнение специалистов изменилось. При этом вакцинироваться в период кормления грудью Минздрав России по-прежнему не рекомендует.

«Вакцинация – это надёжная возможность защитить как мать, так и ребёнка от тяжёлых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей», – приводятся слова иммунолога, директора института эпидемиологии имени Пастера Арега Тотоляна на официальном портале Стоп.Коронавирус.РФ.

По словам Александра Соловьёва, есть уже немало случаев, когда женщина ставила прививку, не зная, что беременна, либо прививалась от коронавируса и вскоре узнавала, что ждёт ребёнка. И везде вакцинация от COVID-19 не сказывалась на состоянии матери или ребёнка. И всё же разрешение на вакцинацию данной категории населения дано только на основании наблюдений: исследований, направленных на влияние «Спутника V» или любой другой российской вакцины на состояние беременных, не проводилось. Поэтому специалисты рекомендуют прививаться от коронавируса будущим мамам, «когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода». При этом, по словам Александра Соловьёва, доказано, что инфицирование COVID-19 во время беременности повышает риски осложнений заболевания.

Можно и с ВИЧ

Изначально сообщалось, что вакцинация против коронавируса не рекомендуется при туберкулёзе, новообразованиях, гепатите В и С, ВИЧ-инфекции, после недавно перенесённого инсульта, а также при планах зачать ребёнка в ближайшие три месяца. Теперь же в рекомендациях федерального Минздрава говорится, что «Спутник V» можно ставить, но с осторожностью: при эндокринных, хронических заболеваниях печени и почек, тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других недугах центральной нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах. Также из-за недостатка информации вакцинация от коронавируса может иметь риск для людей с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями. О том, что больным раком или ВИЧ-инфицированным категорически нельзя прививаться против COVID-19, как считают многие, не сказано ни слова.

– Сейчас все эти заболевания убрали из относительных противопоказаний, и большинство людей с разными недугами могут вакцинироваться «Спутником V», – говорит Александр Соловьёв. – Это не истерия чиновников: изменения основаны на оценке риска влияния коронавируса на людей с такими заболеваниями. Ситуация говорит о том, что встречи с COVID-19 рано или поздно не избежать никому, поэтому лучше прививаться: вероятность осложнений после вакцинации намного меньше, чем вероятность заражения и развития осложнений заболевания. Перед вакцинацией человек в любом случае должен получить консультацию врача, который может отказать в прививке.

Что касается ВИЧ-инфицированных, то главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус уверяет, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Такого же мнения придерживаются и в Свердловском центре СПИДа. К слову, узнав, что в нашем регионе отказывают в прививке от коронавируса ВИЧ-инфицированным людям, руководство центра решило подготовить информационное письмо в адрес руководителей свердловских медучреждений о необходимости вакцинации таких людей. При этом целенаправленных исследований влияния вакцины от коронавируса на эту группу населения также не велось. В связи с этим Минздрав России сообщает, что «у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому приём препаратов, угнетающих функции иммунной системы, противопоказан в течение как минимум месяца до и после вакцинации».

Аллергикам нельзя

Однако некоторым вакцинация от коронавируса по-прежнему противопоказана.

– Ставить прививку нельзя тем, у кого в прошлом были тяжёлые аллергические реакции на какую-то вакцину: анафилактический шок, приступ астмы, отёк Квинке, – комментирует «Облгазете» главный аллерголог-иммунолог Свердловской области Евгений Бельтюков. – Также вакцинация противопоказана тем, у кого есть гиперчувствительность хотя бы к одному компоненту препарата.

В таком случае после консультации аллерголог-иммунолог выдаёт пациенту справку, что ему нельзя прививаться от коронавируса, и обязывать к вакцинации такого человека не должны. Многие думают, что перед тем, как ставить любую прививку, в принципе лучше проконсультироваться у аллерголога-иммунолога. Однако специалисты считают это излишним.

– Людей, у которых действительно могут быть тяжёлые аллергические последствия после прививки, очень мало, – считает Александр Соловьёв. – Все они в большинстве случаев знают о своём диагнозе и наблюдаются у аллерголога, который и определит, стоит ли его пациенту прививаться или нет.

Дети на подходе

Между тем дети и молодёжь стали всё чаще болеть COVID-19, и на прошлой неделе в Москве на базе двух детских больниц уже начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков. Участвуют 100 добровольцев. После всех обследований несколько ребят от 12 до 17 лет уже получили первый компонент препарата – такого же, как для взрослых, только в уменьшенной дозировке. После вакцинации ребята около года будут находиться под наблюдением врачей. Первые данные о клинических исследованиях должны появиться уже к этой осени.

В вопросе испытания вакцины от коронавируса на подростках Россия, можно сказать, запоздала: в некоторых странах такие исследования уже вовсю идут. Где нашлись родители, согласившиеся отдать своих детей на такие испытания, и что они за это получили, конечно, большой вопрос. Но многие специалисты считают, что если вакцина хорошо показала себя на взрослом населении, то ничего опасного в результате исследований на детях быть не должно.

– Расширение групп населения, которым можно прививаться от коронавируса, необходимо: в связи с мутациями коронавируса инфицируется всё больше людей, короновирусная инфекция распространяется в сторону более молодых людей, – считает главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Ирина Тузанкина. – Смещение заражения в детскую сторону, вероятно, будет происходить и дальше, поэтому нужно принимать меры. Чем больше людей будет привито, тем меньше населения будет болеть и станет меньше вероятность новых мутаций коронавируса, а значит, больше шансов остановить пандемию.

В ТЕМУ В британском научном журнале Nature вышла статья об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V». Автор уточняет, что в отличие от некоторых зарубежных вакцин, «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. Кроме этого, ни в одной стране после использования этой российской вакцины не выявили случаев тромбозов или других серьёзных последствий для здоровья, чего нельзя сказать о тех же иностранных вакцинах AstraZeneca и Pfizer/BioNTech (см. «ОГ» №66 от 15.04.2021). К слову, недавно в Комитете по безопасности Европейского агенства по лекарственным средствам заявили, что в очень редких случаях вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna могут привести к миокардиту и перикардиту. В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что публикация о «Спутнике V» в Nature по важности сопоставима с опубликованным ранее материалом в научном журнале The Lancet.

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Опубликовано в №124 от 13.07.2021