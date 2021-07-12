В официальную статистику по COVID-19 в России включили ещё 25 тысяч заболевших

Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус официально подтвердили у 25 140 жителей России. Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 5,8 миллиона человек.

В Москве за последние сутки выявили более 5 000 новых ковид-пациентов (5 403). Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, ситуация там стабилизируется.

Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Московской области (2 566) и Санкт-Петербурге (2 029). Свердловская область с 464 случаями коронавируса поднялась 5-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Скончались 143,7 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 710 человек с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 156 млн тестов на коронавирус, в том числе 454 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 1,1 миллиона россиян.

Накануне стало известно о 25 033 новых случаях заражения COVID-19.