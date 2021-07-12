Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 июля 2021, 13:12

В официальную статистику по COVID-19 в России включили ещё 25 тысяч заболевших

Люди в масках на набережной

Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус официально подтвердили у 25 140 жителей России. Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 5,8 миллиона человек.

В Москве за последние сутки выявили более 5 000 новых ковид-пациентов (5 403). Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, ситуация там стабилизируется.

Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Московской области (2 566) и Санкт-Петербурге (2 029). Свердловская область с 464 случаями коронавируса поднялась 5-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Скончались 143,7 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 710 человек с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 156 млн тестов на коронавирус, в том числе 454 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 1,1 миллиона россиян.

Накануне стало известно о 25 033 новых случаях заражения COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.07.2021, 13:55 / Общество
Из-за ремонта моста в Екатеринбурге образовались огромные пробки
12.07.2021, 13:20 / Политика
ЦИК РФ утвердил федеральный список кандидатов четырёх парламентских партий
12.07.2021, 13:12 / Общество
В официальную статистику по COVID-19 в России включили ещё 25 тысяч заболевших
12.07.2021, 13:00 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 464 случая коронавируса
12.07.2021, 12:41 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке у пары скунсов появились малыши