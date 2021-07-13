В Свердловской области 98 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 98 тысяч. Согласно официально статистике, болеют или переболели коронавирусом почти 2,3%. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах.
В Екатеринбурге число заразившихся достигло пости 47 тысяч, в Нижнем Тагиле перевалило за 7 тысяч, а в Ирбите и Ирбитском районе - за 1 тысячу. Всего более 1 000 заразившихся за время пандемии выявлено в 16 свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (46 957),
- Нижний Тагил (7 204),
- Первоуральск (3640),
- Ревда (2789),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2637),
- Берёзовский (2406),
- Верхняя Пышма (1 942),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 619),
- Реж (1 489),
- Серов (1260),
- Нижнесергинский район (1201),
- Сухой Лог (1158),
- Талицкий район (1123),
- Камышлов и Камышловский район (1 084),
- Алапаевск и Алапаевский район (1055),
- Ирбит и Ирбитский район (1 011).
Накануне стало известно о 464 новых заразившихся и 405 вылечившихся свердловчанах. Зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии.
Напомним, что отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля, в 96 тысяч - 7 июля, 97 тысяч - 10 июля.
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