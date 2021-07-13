В Свердловской области 98 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля, в 96 тысяч - 7 июля, 97 тысяч - 10 июля. Фото: Галина Соловьёва

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 98 тысяч. Согласно официально статистике, болеют или переболели коронавирусом почти 2,3%. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах.

В Екатеринбурге число заразившихся достигло пости 47 тысяч, в Нижнем Тагиле перевалило за 7 тысяч, а в Ирбите и Ирбитском районе - за 1 тысячу. Всего более 1 000 заразившихся за время пандемии выявлено в 16 свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (46 957),

Нижний Тагил (7 204),

Первоуральск (3640),

Ревда (2789),

Каменск-Уральский и Каменский район (2637),

Берёзовский (2406),

Верхняя Пышма (1 942),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 619),

Реж (1 489),

Серов (1260),

Нижнесергинский район (1201),

Сухой Лог (1158),

Талицкий район (1123),

Камышлов и Камышловский район (1 084),

Алапаевск и Алапаевский район (1055),

Ирбит и Ирбитский район (1 011).

Накануне стало известно о 464 новых заразившихся и 405 вылечившихся свердловчанах. Зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии.

Напомним, что отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля, в 96 тысяч - 7 июля, 97 тысяч - 10 июля.

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