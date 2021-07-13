Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июля 2021, 13:41

За сутки в Свердловской области выявили 459 случаев коронавируса

коронавирус

На лечении остаются свыше 2,7 тысячи ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 459 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 13 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 98 592.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 91 790 человек, в том числе 412 - за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 2,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 689 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+189), Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, а также Сысертского, Таборинского, Артинского, Асбестовского, Горноуральского, Ачитского, Пышминского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Рефтинского, Тавдинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 040, информирует оперштаб.

Добавим, накануне было зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии - в ковидную статистику попали сразу 464 свердловчан.

Читайте также:

В России начали новые эксперименты по испытанию вакцины против COVID-19.

В Свердловской области 98 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.07.2021, 14:47 / Общество
В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Среднеуральске отключат горячую воду
13.07.2021, 14:39 / Общество
В Свердловской области клещи покусали почти 33 тысячи человек
13.07.2021, 14:28 / Общество
В середине лета в Свердловскую область пришли холодные ночи
13.07.2021, 14:22 / Общество
В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Мраморской
13.07.2021, 13:41 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 459 случаев коронавируса