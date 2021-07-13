За сутки в Свердловской области выявили 459 случаев коронавируса

На лечении остаются свыше 2,7 тысячи ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 459 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 13 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 98 592.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 91 790 человек, в том числе 412 - за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 2,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 689 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+189), Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, а также Сысертского, Таборинского, Артинского, Асбестовского, Горноуральского, Ачитского, Пышминского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Рефтинского, Тавдинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 040, информирует оперштаб.

Добавим, накануне было зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии - в ковидную статистику попали сразу 464 свердловчан.

Читайте также:

В России начали новые эксперименты по испытанию вакцины против COVID-19.

В Свердловской области 98 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам.