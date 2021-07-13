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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июля 2021, 13:26

В Серове внепланово закрыли роддом

Беременная в больнице

Принимать в серовском роддоме будут только нетраспортабельных пациенток. Фото: Алексей Кунилов

В Серовской городской больнице внепланово закрыли акушерское отделение до особого распоряжения. Пациенток направят рожать в Краснотурьинск.

Приказ об оказании медпомощи беременным, роженицам и родильницам во время закрытия роддома подписал глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов. Принимать в серовском роддоме будут только нетраспортабельных пациенток. Будущих мам низкой и средней групп риска направят в Краснотурьинск.

"Главному врачу ГАУЗ СО "Краснотурьинская городская больница" А. Н. Малькову обеспечить оказание медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам срредней группы риска Верхотурского района, а также низкой и средней группы риска Серовского городского округа, Гаринского городского округа и Сосьвинского городского округа", - говорится в приказе минздрава.

Напомним, что в 2020 году, роддом в Серове уже временно закрывали из-за коронавируса. Сейчас освободившиеся койки в больнице могут использовать под ковид-пациентов. В городе с начала пандемии зафиксировали 1,3 тысячи случаев COVID-19.

Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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