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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июля 2021, 13:36

В России за сутки подтверждено 24 702 случая COVID-19

коронавирус

Свердловская область вошла в топ-5 антирейтинга по суточному заболеванию COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 24 702 случая COVID-19. Это на 438 заболевших меньше, чем сутками ранее.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 4 991. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 459 человек.

Нарастающим итогом зарегистрировано 5 833 175 случаев. При этом из больниц уже выписалось 5 236 214 жителя страны, в том числе 19 566 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 144 492 россиян. За последние сутки зафиксировано 780 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 156,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 352 тысячи тестов. Под меднаблюдением остаётся 1 173 901 человек.

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Областная газета Свердловской области

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