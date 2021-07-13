Свердловских медиков начали вызывать из отпусков из-за большой загруженности больниц

Сегодня амбулаторных больных около 17 тыс. Фото: Владимир Мартьянов.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил о максимальной загруженности больниц из-за COVID-19. В связи с непростой ситуацией из отпусков начали вызывать медиков.

К работе также привлекаются студенты-медики, рассказал Павел Креков на брифинге. По его данным, возросла нагрузка и на call-центры. При этом количество вызовов скорой помощи, связанных с коронавирусом, сократилось на 7-8%.

"Сегодня около 17 тысяч амбулаторных больных. При этом максимальные значения, которые у нас были, - в пределах 22 тысяч. Это, конечно, сказывается на текущей ситуации", - добавил замгубернатора.

Он также попросил не занимать линию "122" вопросами о правилах въезда в Турцию.

Добавим, в регионе свободно 20% ковидных коек. Разворачивать дополнительные места пока не планируется.

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