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13 июля 2021, 18:10

Свердловских медиков начали вызывать из отпусков из-за большой загруженности больниц

больница

Сегодня амбулаторных больных около 17 тыс. Фото: Владимир Мартьянов.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил о максимальной загруженности больниц из-за COVID-19. В связи с непростой ситуацией из отпусков начали вызывать медиков.

К работе также привлекаются студенты-медики, рассказал Павел Креков на брифинге. По его данным, возросла нагрузка и на call-центры. При этом количество вызовов скорой помощи, связанных с коронавирусом, сократилось на 7-8%.

"Сегодня около 17 тысяч амбулаторных больных. При этом максимальные значения, которые у нас были, - в пределах 22 тысяч. Это, конечно, сказывается на текущей ситуации", - добавил замгубернатора.

Он также попросил не занимать линию "122" вопросами о правилах въезда в Турцию.

Добавим, в регионе свободно 20% ковидных коек. Разворачивать дополнительные места пока не планируется.

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Павел Креков: Роспотребнадзор не согласовал ни одно из запланированных массовых мероприятий.

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Свердловских медиков начали вызывать из отпусков из-за большой загруженности больниц