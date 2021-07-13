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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июля 2021, 19:59

В России инвалиды смогут получить средства для реабилитации бесплатно через портал госуслуг

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Новый сервис был запущен усилиями сотрудников трёх ведомств. Фото: Алексей Кунилов.

Минцифры РФ объявило об открытии на портале госуслуг возможности подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Сервис «Онлайн помощь при инвалидности» запущен совместно с Минтруда РФ и Фондом социального страхования.

Теперь у граждан появилась возможность в режиме онлайн подать заявление на:

  • получение, замену или ремонт технического средства для реабилитации (устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью — прим. ред.), а также компенсировать такие расходы;
  • получение или компенсацию расходов за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;
  • получение собаки-поводыря, а также компенсацию расходов на её содержание и ветеринарное обслуживание;
  • компенсацию затрат за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

Данные о полагающихся технических средствах и услугах для реабилитации содержатся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, которая разрабатывается индивидуально, отметили в пресс-службе Минцифры РФ.

«Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на Госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью», — пояснил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Как писала «Областная газета», в последнее время проблемам людей с ограниченными возможностями в России стали уделять больше внимания. Так, например, производители товаров для инвалидов смогут получать субсидии на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции. Правила предоставления такой поддержки в конце июня утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Из документа следует, что на субсидии могут рассчитывать производители технических средств реабилитации, программного обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов, медицинских тренажёров и оборудования для доступной среды, отметили.

Областная газета Свердловской области

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