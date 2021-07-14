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14 июля 2021, 07:29

В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 47 тысяч

коронавирус

Всего на Среднем Урале с вирусом уже столкнулись 98 592 человека. Из них 91 790 выписались из больниц. Фото: Галина Соловьёва.

13 июля общее число заболевших COVID-19 в столице Урала перевалило за 47 тысяч. В предыдущие сутки сообщалось о ещё 189 случаях заражения.

На данный момент количество болеющих или переболевших жителей уральской столицы составило 47 146. В топ-5 антирейтинга по числу ковид-пациентов за всё время, как и прежде, входят Нижний Тагил (7 258 случаев), Первоуральск (3 655), Ревда (2 818), Каменск-Уральский и Каменский район (2 642), информирует свердловское Управление Роспотребнадзора.

Всего на Среднем Урале с вирусом уже столкнулись 98 592 человека. Из них 91 790 выписались из больниц, 4 040 граждан стали жертвами инфекции. На лечении остаются свыше 2,7 тысячи ковид-пациентов.

Добавим, в регионе продолжается вакцинация против коронавируса. Известно, что запаса вакцины в Свердловской области хватит на 80 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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