В перинатальном центре Краснотурьинска обновили медицинское оборудование

За месяц фототерапию проводят для 30-40 новорожденных. Фото: Алексей Кунилов

В роддом Краснотурьинска поступило новое оборудование. Медицинскую помощь на современных аппаратах будут получать роженицы и новорожденные со всего Северного округа Свердловской области.

В акушерско-физиологическом (родовом) и гинекологическом отделениях установили два электрохирургических аппарата, фетальный монитор и четыре лампы фототерапии. Аппаратуру закупили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области" и нацпроекта "Здравоохранение".

Электрохирургические аппараты предназначены для проведения кесарева сечения и полостных гинекологических операций. Фетальный монитор позволяет контролировать жизненно важные функции матери и плода. Он измеряет сердечный ритм плода и изменения тонуса матки. Эти показатели помогают врачам оперативно реагировать на отклонение при родовой деятельности. Старые аппараты выдавали результаты только после часа диагностики, при этом лежать женщина должна практически неподвижно. Современное оборудование проводит исследование за 15-20 минут в любом положении.

Лампы для фототерапии - востребованная в роддомах техника. Они применяются для лечения малышей с повышенным уровнем билирубина в крови (так называемая желтуха новорожденных). В роддоме Краснотурьинска их ежемесячно используют для лечения 30-40 младенцев.

На этой неделе стало известно, что в Серове внепланово закрыли акушерское отделение. Пациенток сейчас направляют рожать в Краснотурьинск.