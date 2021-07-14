В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

Проведение запланированных ранее мероприятий остаются под вопросом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области Роспотребнадзор ужесточили ограничительные меры. Теперь участвовать в массовых мероприятиях смогут не более 500 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила критерии проведения массовых мероприятий в условиях пандемии. Согласно постановлению, о котором подробнее уже рассказывала "Областная газета", власти регионов должны учитывать коэффициент распространения COVID-19, прирост заболевших и охват тестирования населения.

Как сообщили в пресс-службе свердловского Управления Роспотребнадзора, по данным на 12 июля, коэффициент распространения инфекции на Среднем Урале соответствует показателю 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю - 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР - 431,7 на 100 тыс. населения. Таким образом, было принято решение о недопущении проведения массовых мероприятий численностью больше 500 человек.

Добавим, накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что "любые массовые мероприятия, которые проводятся на подъёме заболеваемости, несут реальную опасность для здоровья". По его словам, ни одно из запланированных мероприятий, не прошло согласований с надзорным ведомством региона. Речь идёт о Крестном ходе, Дне строителя, Дне города и Курбан-байраме.

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