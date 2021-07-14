Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июля 2021, 13:35

За сутки в Свердловской области подтвердили 461 случай коронавируса

Женщина в маске

Всего в Свердловской области зарегистрировано уже более 99 тысяч инфицированных. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале врачи лабораторно подтвердили 461 случай заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Всего в Свердловской области зарегистрировано уже более 99 тысяч инфицированных.

Из свердловских больниц по выздоровлению выписались ещё 425 пациентов, сумевших побороть коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день число излечившихся от ковида свердловчан составляет 92 215. При этом 2 780 человек продолжают лечение.

Общее число случаев коронавируса в регионе составляет 99 053.

За минувший день на Среднем Урале подтверждено 18 смертей от COVID-19 и осложнений, вызванных болезнью. Всего коронавирус унёс жизни 4 058 жителей Свердловской области.

Напомним, днём ранее региональный оперштаб по борьбе с ковидом сообщал о 459 случаях коронавируса.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.07.2021, 16:52 / Спорт
Шапко-кот и Мишка-неваляшка станут талисманами российской сборной на Олимпиаде в Токио
14.07.2021, 16:30 / Общество
В Екатеринбурге почти на 8 часов задерживают вылет самолёта в Симферополь
14.07.2021, 16:30 / Политика
Документы на выборы в Госдуму РФ подали 15 политических партий
14.07.2021, 16:15 / Общество
Роскосмос отправит на МКС космических туристов в декабре
14.07.2021, 16:00 / Общество
На ремонт Дворца молодёжи в Екатеринбурге готовы потратить 5,5 миллиона рублей