За сутки в Свердловской области подтвердили 461 случай коронавируса

Всего в Свердловской области зарегистрировано уже более 99 тысяч инфицированных. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале врачи лабораторно подтвердили 461 случай заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Всего в Свердловской области зарегистрировано уже более 99 тысяч инфицированных.

Из свердловских больниц по выздоровлению выписались ещё 425 пациентов, сумевших побороть коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день число излечившихся от ковида свердловчан составляет 92 215. При этом 2 780 человек продолжают лечение.

Общее число случаев коронавируса в регионе составляет 99 053.

За минувший день на Среднем Урале подтверждено 18 смертей от COVID-19 и осложнений, вызванных болезнью. Всего коронавирус унёс жизни 4 058 жителей Свердловской области.

Напомним, днём ранее региональный оперштаб по борьбе с ковидом сообщал о 459 случаях коронавируса.