Михаила Боярского госпитализировали с COVID-19

Артист подхватил инфекцию почти неделю назад. Фото: кадр из "Вечернего Урганта".

Народного артиста России Михаила Боярского и его супругу доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом. Он подхватил инфекцию почти неделю назад.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Театр им. Ленсовета, Михаил Боярский находится в больнице уже два дня.

"В больнице Миша. У него лёгкое течение болезни, потому что он привитый", - отметил собеседник информагентства.

Позже артист прокомментировал информацию о своей госпитализации словами "У вас неверные сведения". По информации "РИА Новости", Михаил Боярский находится дома - у него только подозревают коронавирусную инфекцию.

В 2019 году Михаил Боярский отмечал 70-летний юбилей. Сейчас артисту 71 год.

Добавим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, театральный режиссёр Роман Виктюк. 28 января от коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой.

В этом году с коронавирусом были госпитализированы народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Последняя не смогла побороть опасную болезнь и скончалась на 96-м году жизни в марте.

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