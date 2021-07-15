В Свердловской области 99 тысяч случаев коронавируса: статистика по городам

В Екатеринбурге подтверждено 47 229 инфицированных ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. За всё время пандемии в регионе зарегистрировали более 99 тысяч случаев заражения COVID-19.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге подтверждено 47 229 инфицированных ковидом - сюда входят как те, кто болеет сейчас, так и те, кто уже вылечился. В Нижнем Тагиле зарегистрировано 7 266 случаев коронавируса, в Первоуральске - 3 682.

В десятку лидеров регионального антирейтинга по числу выявленных заражённых также входят следующие муниципалитеты:

Ревда (2 837 случаев COVID-19);

Каменск-Уральский и Каменский район (2 653);

Берёзовский (2 435);

Верхняя Пышма (1 949);

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 657);

Реж (1 539);

Серов (1 277).

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале ковид подтвердили у 461 жителя региона. Всего в Свердловской области за всё время пандемии выявлено 99 053 случая коронавируса.