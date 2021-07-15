В России COVID-19 подхватили ещё 25 293 человека

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 278 976 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 25 293 случая COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 882 295 случаев.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 5 237. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 484 человека.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 278 976 жителей страны, в том числе 21 493 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 146 069 россиян. За последние сутки зафиксирован 791 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 157,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 600 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаётся 1 212 129 человек.