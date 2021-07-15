Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
15 июля 2021, 13:21

В России COVID-19 подхватили ещё 25 293 человека

коронавирус

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 278 976 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 25 293 случая COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 882 295 случаев.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 5 237. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 484 человека.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 278 976 жителей страны, в том числе 21 493 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 146 069 россиян. За последние сутки зафиксирован 791 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 157,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 600 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаётся 1 212 129 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2021, 16:14 / Общество
17 июля в Первоуральске пустят два салюта
15.07.2021, 15:05 / Общество
На Среднем Урале изменилось расписание поездов по направлению Нижний Тагил - Алапаевск - Егоршино
15.07.2021, 15:05 / Политика
Свердловское Заксобрание рассмотрит заявки на присвоение трём городам звания «Город трудовой доблести»
15.07.2021, 14:57 / Экономика
Газоочистные сооружения "РУСАЛ Кремний Урал" за 13 дней собрали более 100 тонн пыли
15.07.2021, 14:50 / Общество
В Свердловском онкодиспансере ограничили госпитализацию из-за случая COVID-19