Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
15 июля 2021, 14:50

В Свердловском онкодиспансере ограничили госпитализацию из-за случая COVID-19

больница

Санитарную обработку в радиологическом отделении проводят в половине палат. Фото: Павел Ворожцов.

У пациента Свердловского областного онкодиспансера в Екатеринбурге выявили COVID-19. В связи с этим была приостановлена госпитализация в четвертое гинекологическое и частично во второе радиологическое отделения.

Как рассказали "Областной газете" в региональном оперштабе, радиологическое отделение начнёт работать в полную силу с сегодняшнего дня, гинекологическое - с понедельника. Все остальные отделения диспансера, а также поликлиника работают в штатном режиме.

Изданию уточнили, что перед госпитализацией все пациенты сдают тест на коронавирус или предъявляют уже готовый результат. В свою очередь у заболевшего клинические симптомы проявились только на четвёртые сутки лечения. Чтобы не допустить распространение инфекции, контактные лица (другие пациенты) были отправлены домой на двухнедельный карантин. Позже они смогут продолжить лечение в онкодиспансере.

Добавим, на Среднем Урале выявили 484 новых случая коронавируса. Это суточный рекорд с начала пандемии.

Читайте также:

Всё, что нужно знать про QR-коды, которые грозятся ввести в Свердловской области для допуска в общественные места.

В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2021, 16:14 / Общество
17 июля в Первоуральске пустят два салюта
15.07.2021, 15:05 / Общество
На Среднем Урале изменилось расписание поездов по направлению Нижний Тагил - Алапаевск - Егоршино
15.07.2021, 15:05 / Политика
Свердловское Заксобрание рассмотрит заявки на присвоение трём городам звания «Город трудовой доблести»
15.07.2021, 14:57 / Экономика
Газоочистные сооружения "РУСАЛ Кремний Урал" за 13 дней собрали более 100 тонн пыли
15.07.2021, 14:50 / Общество
В Свердловском онкодиспансере ограничили госпитализацию из-за случая COVID-19