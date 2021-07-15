В Свердловском онкодиспансере ограничили госпитализацию из-за случая COVID-19

Санитарную обработку в радиологическом отделении проводят в половине палат. Фото: Павел Ворожцов.

У пациента Свердловского областного онкодиспансера в Екатеринбурге выявили COVID-19. В связи с этим была приостановлена госпитализация в четвертое гинекологическое и частично во второе радиологическое отделения.

Как рассказали "Областной газете" в региональном оперштабе, радиологическое отделение начнёт работать в полную силу с сегодняшнего дня, гинекологическое - с понедельника. Все остальные отделения диспансера, а также поликлиника работают в штатном режиме.

Изданию уточнили, что перед госпитализацией все пациенты сдают тест на коронавирус или предъявляют уже готовый результат. В свою очередь у заболевшего клинические симптомы проявились только на четвёртые сутки лечения. Чтобы не допустить распространение инфекции, контактные лица (другие пациенты) были отправлены домой на двухнедельный карантин. Позже они смогут продолжить лечение в онкодиспансере.

Добавим, на Среднем Урале выявили 484 новых случая коронавируса. Это суточный рекорд с начала пандемии.

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