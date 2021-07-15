Свердловский минздрав утвердил время работы регистратур в больницах

В выходные и праздничные нерабочие дни регистратуры должны быть открыты с 7:30 до 15:00. Фото: Владимир Мартьянов

Минздрав Свердловской области утвердил регламент работы регистратур. Установлено единое рабочее время - с 7:30 до 20:00 в рабочие дни, без перерыва в две смены.

В выходные и праздничные нерабочие дни регистратуры должны быть открыты с 7:30 до 15:00. Время с 7:30 до 8:00, до начала приёма врачей и работы процедурных кабинетов, отводится для подготовки рабочей документации. Главврачи должны обеспечить наличие ставки администратора в регистратуре при более 20 тысяч прикреплённых пациентов и во всех детских клиниках.

В приказе сказано, что регламент работы регистратур утверждён с целью повышения удовлетворённости населения доступностью и качеством медицинской помощи. В приказе отмечается, что регистратура - это структурное подразделение, которое формирует и распределяет потоки пациентов, ведёт своевременную запись и регистрацию на приём, в том числе с помощью информационных технологий. Располагаться они должны на первых этажах зданий больниц. Для лиц с ОВЗ в зоне регистратуры должны быть размещены мнемосхемы, тактильные направляющие, таблицы со шрифтом Брайля, звуковые устройства и средства информации.

Согласно документу, сотрудники регистратур должны также информировать о порядке прикрепления к медорганизации, времени приёма всех специалистов, об отмене приёма, правилах вызова врача на дом, вести электронное расписание, направлять на медосмотры, доставлять первичную медицинскую документацию в кабинеты врачей.

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