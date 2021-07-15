В России запустят сервис онлайн-регистрации рождения и смерти человека

С 2022 года новая услуга будет доступна только в нескольких регионах. Фото: Галина Соловьёва

Минюст России завершил работу по созданию нормативной правовой базы для внедрения новой модели дистанционной регистрации рождения и смерти граждан. Новый сервис будет запущен на портале госуслуг с 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, привычный порядок предоставления таких услуг также будет доступен в отделениях ЗАГС. Нововведение позволит регистрировать рождение и смерть человека без личного посещения заявителями органа ЗАГС.

Заявление на регистрацию необходимо будет подать через портал госуслуг в электронной форме, приложив к нему соответствующее электронное медицинское свидетельство. Сведения о зарегистрированном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Сейчас специалисты заняты настройкой функционала, который обеспечивает техническое взаимодействие Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Единого портала государственных и муниципальных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Изначально проект решено опробовать в ряде пилотных регионов, перечень которых определят Минцифры и Минздрав России.

Ранее Минцифры РФ объявило об открытии на портале госуслуг возможности подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Как писала «Областная газета», сервис «Онлайн помощь при инвалидности» запущен ведомством совместно с Минтруда РФ и Фондом социального страхования.