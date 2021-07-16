COVID-19 в Свердловской области: данные по городам

15 июля был установлен новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии ‒ 484 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные по распространению коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 15 июля, с начала пандемии инфекцию подхватили 99 537 человек.

Из них почти половина ‒ 47 361 (47,5% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 7 297 (7,3%), Первоуральске ‒ 3 722 (3,7%), Ревде ‒ 2 858 (2,9%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 676 (2,7%), Берёзовском ‒ 2 450 (2,5%), информирует региональное Управление Роспотребнадзора. С ситуацией в других свердловских муниципалитетах можно ознакомиться тут.

Как ранее сообщала "Областная газета", в четверг был установлен новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии ‒ 484 случая коронавируса. Предыдущий ‒ 464 заболевших ‒ был поставлен в начале недели, 12 июля.

Добавим, за всё время выздоровели в 99 537 свердловчан, жертвами вируса стали ‒ 4 075.

Читайте также:

Всё, что нужно знать про QR-коды, которые грозятся ввести в Свердловской области для допуска в общественные места.

В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек.