В официальную статистику по заболевшим COVID-19 попали уже 100 тысяч свердловчан

100 тысяч человек - это 2,3% населения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 478 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 16 июля. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 100 тысяч свердловчан.

Выздоровели и выписались из больниц 93 тысячи человек, в том числе 449 человек за последние сутки. Исходя из данных федерального и регионального оперштабов, на лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 700 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Таборинского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 100 015", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 4 093.

Накануе стало известно о 484 новых случаях коронавируса на Среднем Урале. Это суточный рекорд с начала пандемии.

100 тысяч человек - это 2,3% населения Свердловской области.

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