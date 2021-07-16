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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 июля 2021, 13:19

За сутки в России выявили 25 704 случая коронавируса

Женщина в маске и в перчатках едет в автобусе

Выздоровели и выписались из больниц 5,3 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

Коронавирус официально подтвердили ещё у 25 704 жителей России. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 5,9 миллиона человек.

В Москве за последние сутки выявили более 5 000 новых ковид-пациентов (5 382). Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Московской области (2 484), более 1 000 - в Санкт-Петербурге (1 948). Свердловская область с 478 случаями коронавируса заняла 6-ю строчку среди других российских регионов. 16 июля число болеющих или переболевших COVID-19 перевалило за 100 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц 5,3 миллиона россиян. Скончались 146,9 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 799 человек с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 158 млн тестов на коронавирус, в том числе 577 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 1,1 миллиона россиян.

Накануне стало известно о 25 293 заразившихся.

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