С 19 июля QR-система в Москве станет рекомендательной

Раньше в заведения пускали только с QR-кодом. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил москвичам посещать кафе и рестораны без QR-кода, который подтверждает вакцинацию от COVID-19. Также заведениям снова разрешили работать по ночам.

Об этом он сообщил во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом, прямую трансляцию которого ведет на YouTube "Россия 24".

"Ситуация в Москве продолжает ещё оставаться сложной, но, тем не менее, мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заведения общественного питания смогут снова работать с 23:00 до 6:00. Кроме того, ограничения снимут также для фудкортов, детских комнат, барок и развлекательных заведений.

Он также добавил, что за последний месяц первым компонентом привилось более двух миллионов москвичей, в то время как за предыдущие полгода - 1,7 млн горожан.

Напомним, буквально на прошлой недели посещение заведений по QR-кодам в Москве продлили до 1 августа.

В Свердловской области эта тема активно обсуждается. На прошлой неделе замгубернатора Павел Креков сказал, что если в регионе и дальше будут фиксировать рост количества заболевших, то подобную систему введут и в регионе. Но на данный момент такое решение не обсуждается, пояснил он.

В начале месяца QR-коды стали приходить не только привитым, но и переболевшим свердловчанам. При том даже тем, кто заразился и выздоровел более полугода назад, а в таком случае код считается не актуальным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, что это делалось для тех свердловчан, которые планируют поездку в места, где эта система работает. Но он признал, что не актуальные QR-коды были отправлены по ошибке.

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