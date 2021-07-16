Обновлён график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге

С момента открытия пунктов вакцинации в торговых центрах Свердловской области сделано 51 640 прививок. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Привиться можно в торговых центрах и других общественных учреждениях Екатеринбурга. Один мобильный пункт также будет работать в Сысерти.

По данным департамента информполитики региона, график работы выездных пунктов вакцинации (первый компонент) в период с 17 по 23 июля будет выглядеть следующим образом:

Екатеринбург:

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 17 июля с 11:00 до 15:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 17-23 июля с 12:00 до 18:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 20, 22, 23 июля с 10:00 до 15:00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 17-23 июля с 12:00 до 20:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 20-22 июля с 14:00 до 19:00;

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 22 июля с 15:00 до 19:00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – 20-22 июля с 10:00 до 16:00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж) – 19-23 июля с 13:00 до 19:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 17-23 июля с 10:00 до 14:00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 21 июля с 16:00 до 19:00.

Сысерть: ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 18 июля с 10:00 до 14:00.

Кстати, первым компонентом вакцины от коронавируса уже привито 786 338 свердловчан. Полностью закончили вакцинацию 563 935 граждан. С момента открытия пунктов вакцинации в торговых центрах Свердловской области сделано 51 640 прививок.

Напоминаем, предварительная запись на вакцинацию в выездных пунктах не требуется. Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также заранее заполнить анкету.