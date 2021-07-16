Школьный фельдшер из Режа победил во всероссийском конкурсе профмастерства

Свердловчанки завоевали два из 24 призовых мест. Фото: Галина Соловьёва

Фельдшер из Режа Любовь Зырянова стала победительницей во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2021 года». Всего было восемь номинаций и 24 призовых места, два из которых достались свердловчанкам.

Лучшим фельдшером в России стала Любовь Зырянова. С 1982 года она бессменно трудится в школе № 5 города Реж. Является фельдшером высшей квалификационной категории школьно-дошкольного отделения Режевской центральной городской больницы.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, она разработала и реализует программу по сохранению и укреплению здоровья школьников «Здоровый ученик». Контроль за соблюдением правил гигиены в каждом классе её школы ведут «сантройки». Фельдшер активно участвует во всех профилактических мероприятиях.

Кроме того Любовь Зырянова является профессиональным наставником для студентов медколледжа, выступает волонтёром при организации и проведении мероприятий по приобщению школьников к физкультуре и спорту. Она носит звание «Почётный донор России». «Мы гордимся, что у сотрудницы нашей больницы такой результат. Это не просто первое место, это высокая оценка профессионализма и приверженности своему делу», – сказал главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

Отличилась и заведующая отделом ЕМУП «Екатеринбургфарм» Ирина Гудина. Она заняла второе место в номинации «Лучший фармацевт». Ирина Гудина с октября 2009 года работает в аптеке №450. В период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции она выступила в роли связующего звена между заболевшими свердловчанами и волонтёрами, которые доставляли им лекарственные препараты.

«Я люблю свою профессию за возможность делать добро, помогать людям в трудной ситуации. Мне нравится, что могу своим советом, делом, лекарством, дать возможность справиться с болезнью, улучшить качество жизни, продлить её. В профессии фармацевта нет места грубости, равнодушию, невнимательности. В моей работе важны такие качества, как самоконтроль, и организованность», – рассказала Ирина Гудина.

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021-й на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что 2020 год был чрезвычайно тяжёлым из-за пандемии коронавируса, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Сам глава региона возглавил оргкомитет по подготовке и проведению Года медицинского работника. Заместителями председателя оргкомитета стали замглавы региона Павел Креков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В середине июня в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню медицинского работника, Евгений Куйвашев вручил премии профессионального признания «Медицинский Олимп» представителям нескольких медицинских организаций региона и лучшим врачам.

Как писала «Областная газета», 30 июня поздравил будущих врачей – выпускников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) – с окончанием учёбы и получением дипломов квалифицированных специалистов.