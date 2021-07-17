COVID-19 за сутки в Свердловской области подхватили 492 человека

Из больниц за день выписался 451 человек. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки на территории Свердловской области было выявлено ещё 492 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По данным на 17 июля, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 100 507.

Выписаны в связи с выздоровлением 93 562 пациента, в том числе 451 - за последние сутки. Днём ранее в Свердловской области выявили 478 новых случаев COVID-19. По этому показателю Средний Урал находится на пятом месте антирейтинга среди других регионов страны.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+101), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Бёрезовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Состояние 687 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 351 человек из их числа подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки на Среднем Урале от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 16 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Свердловской области достигло 4 109.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 933 115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, а суточный прирост составил 25 116 заражённых в 85 регионах страны, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.