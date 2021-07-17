В России коронавирус за сутки подтвердили у 25 116 человек

За день в России выздоровело 21 437 пациентов, переболевших COVID-19

За день в России лабораторно подтверждено 25 116 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений с момента распространения инфекции достигло 5 933 115 случаев.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+4 561 за сутки), Подмосковье (+2 541), Санкт-Петербурге (+1 957), Нижегородской(+535) и Свердловской (+92) областях.

За сутки в связи с выздоровлением было выписано 21 437 пациентов, переболевших коронавирусом, а за всё время – 5 322 345. От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за день скончалось 787 человек, а за весь период - 147 655 пациентов, сообщили в оперштабе

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 193 593 человека.

Накануне в России неприятный диагноз подтвердился у 25 704 человек.

Читайте также:

COVID-19 за сутки в Свердловской области подхватили 492 человека.