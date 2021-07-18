В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у 486 человек

Из больниц за сутки был выписано 451 пациент. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области было лабораторно подтверждено ещё 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По данным на 18 июля, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 100 993.

Выписаны в связи с выздоровлением 94 010 человек, в том числе 448 - за последние сутки. Днём ранее в Свердловской области выявили 492 новых случая COVID-19. По этому показателю Средний Урал сегодня находится на шестом месте антирейтинга среди других регионов страны (вчера был на пятом месте).

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+119), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 693 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 356 человек из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За день на Среднем Урале от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 10 человек, а за всё время – 4 119.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 958 133 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, а суточный прирост составил 25 018 заражённых в 85 регионах страны, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.