Коронавирус в России за сутки подтвердили у 25 018 человек

За минувшие сутки в России было выявлено 25 018 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений с момента начала распространения инфекции достигло 5 958 133 случаев.
Наибольшее число заболевших обнаружили:
- в Москве (+4 357 за сутки),
- Подмосковье (+2 554),
- Санкт-Петербурге (+1 941),
- Нижегородской области (+533),
- Красноярском крае (+505).
Свердловская область с 486 новыми заболевшими находится на шестой строке антирейтинга.
За день в связи с выздоровлением было выписано 18 886 пациентов, переболевших коронавирусом, а за всё время – 5 341 231. От COVID-19 и вызванных им осложнений за сутки скончалось 764 человека, а за весь период - 148 419 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 188 308 человек.
Накануне в России неприятный диагноз подтвердился у 25 116 человек.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией