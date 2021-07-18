Коронавирус в России за сутки подтвердили у 25 018 человек

За день в стране выздоровело 18 886 переболевших COVID-19 пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России было выявлено 25 018 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений с момента начала распространения инфекции достигло 5 958 133 случаев.

Наибольшее число заболевших обнаружили:

в Москве (+4 357 за сутки),

Подмосковье (+2 554),

Санкт-Петербурге (+1 941),

Нижегородской области (+533),

Красноярском крае (+505).

Свердловская область с 486 новыми заболевшими находится на шестой строке антирейтинга.

За день в связи с выздоровлением было выписано 18 886 пациентов, переболевших коронавирусом, а за всё время – 5 341 231. От COVID-19 и вызванных им осложнений за сутки скончалось 764 человека, а за весь период - 148 419 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 188 308 человек.

Накануне в России неприятный диагноз подтвердился у 25 116 человек.

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