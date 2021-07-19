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19 июля 2021, 08:48

Свердловский минздрав увеличил число коек для ковид-пациентов до 8,6 тысячи

Врач везёт аппарат ИВЛ по больнице

По данным на 2 июля, в Свердловской области было развёрнуто 7 404 койки в 44 больницах. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области развернул более 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом за последнюю неделю. За последние две недели открыто более 1000 мест. 

Всего на лечение в стационары сейчас готовы принять 8 576 заразившихся, развёрнуто 845 реанимационных коек.

Согласно обновлённому приказу минздрава, в Серовской городской больнице число общее число мест увеличено с 50 до 195, реанимационных - с 6 до 18. Ради развёртывания 145 дополнительных коек в Серове закрыли роддом и начали направлять рожениц в Краснотурьинск.

Кроме того, 80 мест подготовлено в Многопрофильном клиническом медцентре "Бонум".

Напомним, что, по данным на 2 июля, в Свердловской области было развёрнуто 7 404 койки в 44 больницах. Наибольшее число мест в екатеринбургской больнице №40 - 955, в свердловском госпитале для ветеранов войн - 650, в больнице №1 Нижнего Тагила - 600.

Если исходить из официальных данных регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, то на лечении сейчас должны находиться 2 864 свердловчанина. В тяжёлом состоянии находятся 693 пациента.

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