«Когда входил врач, люди вставали и снимали шапки»: как ценят и благодарят медиков в Качканаре

В коллекции Сергея Кузина пополнение – авторская кукла «Доктор» Фото: Галина Соколова

Кабинет заведующего терапевтическим отделением стационара центральной городской больницы Качканара Сергея Кузина весьма похож на выставку кружка «Умелые руки». На полках теснятся сувениры из серии «хенд-мейд», а стены украшают картины самодеятельных художников. Эта коллекция отражает взаимоотношения доктора Кузина и его пациентов. Люди приносят Сергею Николаевичу в благодарность за лечение и сердечное отношение нехитрые подарки, а он выбирает каждому предмету достойное место, тем самым показывая, насколько дорожит откликом пациента.

Город молодости

Сергей Кузин считает, что стать врачом ему было написано на роду. Нет, медиков в семье не было, но и его бабушка, и прабабушка слыли в округе умелыми повитухами. К ним за помощью обращались не только при родах, но и при различных болезнях. Мудрые женщины и присоветовали внуку стать врачевателем. Сергей окончил мединститут в Рязани и в 1984 году по распределению приехал на интернатуру в Качканар. Приехал и остался. Почему?

– Всё в Качканаре было по мне, – рассказывает Сергей Кузин. – Встретил действительно молодой город – средний возраст населения составлял тогда 28 лет. Я активно занимался спортом, участвовал в КВН… А ещё поразило отношение качканарцев к людям в белых халатах. Когда входил врач, люди вставали и снимали шапки.

Город и сегодня нравится Сергею Николаевичу: он с поэтическим восторгом говорит о рукотворном Качканарском море, притягательности гор. С удовольствием отмечает, как много стало на улицах новостроек. Только вот взаимоотношения врача и пациента изменились не в лучшую сторону.

– Медицина из сферы служения переходит в сферу услуг, – считает Сергей Кузин. – Это накладывает отпечаток на отношение к профессии и тех, кто её выбирает, и тех, кто лечится. Только если человек видит, что врач искренне заинтересован в его выздоровлении, он проникается к нему доверием

Сначала иду к молчащему

Установление доверительных отношений с пациентами для доктора Кузина – дело обычное. После выписки из больницы качканарцы пишут благодарные отзывы в местные газеты, дарят любимому доктору вышивки и пейзажи.

– Но бывает и по-другому, – говорит врач. – Ты к пациенту со всей душой, а он всё равно всем недоволен, требует, чтобы к его персоне было повышенное внимание. Такие встречаются редко, но на них тратится немало сил. Поступаю по принципу Николая Пирогова. Он считал, что идти сначала надо к тому пациенту, который не кричит, а молчит. Значит, он и сказать-то о своей боли не в силах.

Ещё одна особенность современных пациентов, по мнению нашего собеседника, – многие уверены, что более дорогое лекарство действеннее. Сергей Николаевич же скептически относится к вере людей в супер-таблетки.

– При лечении эффективность зависит и от назначаемого препарата, и от правильного его приёма, – уверен доктор Кузин. – Влияют также психологический настрой человека, готовность вести здоровый образ жизни. Выздоровление – комплексный и очень индивидуальный процесс.

Нет пациентов-близнецов

Среди коллег Сергей Николаевич имеет репутацию новатора. Он постоянно внедряет методы, которые облегчают работу врача и более безопасны для пациента.

– Достаточно часто необходима эвакуация жидкости из плевральных полостей. Раньше её постоянно отсасывали шприцем. Сейчас один раз уколол, и эта жидкость стекает в специальные приспособления. Благодаря этому методу стало меньше осложнений, – поясняет доктор Кузин.

Врач, вооружённый современными технологиями, и диагноз безошибочно поставит, и терапию назначит с учётом всех особенностей течения болезни. Поэтому Сергей Кузин с таким воодушевлением наблюдает за техперевооружением родной больницы. К осени в медучреждении должны появиться компьютерный томограф, цифровой флюорограф, аппарат УЗИ и эндоскопическое оборудование. Он поддерживает инициативы главного врача горбольницы Валерии Мартемьяновой, считая, что в новых условиях работа будет строиться ещё эффективнее.

При всех прочих достоинствах доктора Кузина более всего коллеги и пациенты отмечают неугасающий интерес терапевта с 37-летним медицинским стажем к своей профессии.

– Мне работать интересно, потому что не бывает стопроцентно похожих друг на друга случаев, – говорит Сергей Николаевич. – Поступающий в стационар пациент по-своему уникален. Неограниченная вариативность не даёт врачу успокоиться, остановиться в развитии. От каждого рабочего дня ждёшь чего-то нового, и он тебя не разочаровывает.

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