Великобритания отказалась от коронавирусных ограничений несмотря на рост заболеваемости

Снять запреты стало возможным после массовой вакцинации населения. ФОто: Галина Соловьёва

Правительство Великобритании с сегодняшнего дня, 19 июля, снимает основные коронавирусные ограничения. При этом показатели суточной заболеваемости COVID-19 в королевстве продолжают расти.

Власти исходят из того, что заболеваемость продолжит расти, но это не несёт чрезмерных рисков, так как вакцинация помогла кардинально изменить соотношение между уровнем заболеваемости и уровнем смертности

Жители страны могут не соблюдать социальную дистанцию, отказаться от ношения медицинских масок в общественных заведения и на улицах, вернуться с удалёнки на работу в офисе. Снимаются запреты на распитие у барных стоек, посещение ночных клубов, на собрания большими компаниями. Кроме того, полностью вакцинированных британцев освободили от необходимости соблюдать карантин после возвращения из поездки в одну из полутора сотен стран, в том числе из России.

В последние дни на территории островного государства выявляют порядка 50 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки. Такие показатели ранее наблюдалось лишь на пике так называемой второй волны распространения COVID-19 в январе этого года. В число заболевших попал новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, передаёт ТАСС. Он заявил, что успел привиться обоими компонентами вакцины от коронавируса, благодаря чему наблюдает лишь лёгкие проявления симптомов COVID-19. Саджид Джавид контактировал с министром финансов Риши Сунаку и премьер-министром Борисом Джонсоном. В итоге оба были вынуждены уйти на самоизоляцию. Из-за этого глава британского правительства не сможет сегодня, 19 июля выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю снятия антиковидных ограничений.

В общественном транспорте Лондона ношение медицинских масок останется обязательным. Данное требование распространяется и на болельщиков, которое пришли на массовые спортивные мероприятия.

По оценкам правительства королевства, уже в августе на территории страны ежедневно коронавирусной инфекцией будут заболевать более 100 тысяч человек. По мнению британских экспертов, это не несёт чрезмерных рисков. Число регистрируемых в королевстве смертей от коронавируса и вызванных им осложнений растёт вместе с заболеваемостью, но оно более чем на порядок ниже показателей январского пика эпидемии. Количество госпитализаций тоже значительно ниже зимних значений.

Как писала «Областная газета», в России уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем в Британии. Так, по данным на 18 июля, в РФ было выявлено более 25 новых случаев COVID-19 в 85 регионах (около 50 тысяч случаев за сутки в Великобритании). Общее число заражений с момента начала распространения инфекции достигло 5 958 133 случаев (против 5 455 276 в Великобритании, по данным Института Джона Хопкинса).