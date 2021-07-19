За сутки в Свердловской области выявили 485 случаев коронавируса

Рекордное число заразившихся за сутки на Среднем Урале было названо 17 июля - 492 случая. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 485 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 19 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составлент за 101 478.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 94,4 тысячи человек, в том числе 439 - за последние сутки. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 711 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского ГО, Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, пос. Малышева, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского ГО.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 4 131.

Рекордное число заразившихся за сутки на Среднем Урале было названо 17 июля. Тогда сообщалось о 492 новых заразившихся. Накануне стало известно о 486 новых случаях коронавируса.

Читайте также:

Свердловский минздрав увеличил число коек для ковид-пациентов до 8,6 тысячи.