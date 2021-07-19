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19 июля 2021, 13:27

Ещё 24 633 россиянина попали в официальную статистику по COVID-19

Женщине ставят прививку

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 24 633 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян приближается к 6 миллионам.

В Москве за последние сутки выявили более 4 000 новых ковид-пациентов (4 007). Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Московской области (2 504), более 1 000 - в Санкт-Петербурге (1 938). Свердловская область с 485 случаями коронавируса делит с Воронежской областью 6-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 5,3 миллиона россиян. Скончались 1469,1 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 719 человек с коронавирусом.

Накануне стало известно о 25 018 новых случаях.

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Областная газета Свердловской области

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