Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?

Областной арбитраж рассматривает взаимные претензии Корпорации развития Среднего Урала и госпиталя имени Владислава Тетюхина. Почему известный на весь регион госпиталь стал объектом судебных разбирательств? Фото: Павел Ворожцов

События вокруг нижнетагильского госпиталя восстановительных инновационных технологий (больше известного как госпиталь Тетюхина) в последние месяцы привлекают внимание общественности и СМИ отнюдь не медицинскими достижениями учреждения. Госпиталь ведёт судебные тяжбы с АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ). Предмет спора – финансовые разногласия. Коллектив врачей уже направил обращения к Президенту и премьер-министру России с просьбой вмешаться в ситуацию… «Облгазета» попыталась выяснить, почему известный на весь Урал госпиталь оказался в экономическом кризисе.

Всё началось около 10 лет назад, когда уральский учёный и бизнесмен Владислав Тетюхин решил вложить 4 млрд рублей собственных денег в строительство нового клинического лечебно-реабилитационного центра (госпиталя) в Нижнем Тагиле. Средства Тетюхин получил от продажи акций корпорации «ВСМПО-Ависма», основателем и генеральным директором которой он был долгое время.

Идею создания современного медицинского центра поддержал лично Президент России Владимир Путин, добро на строительство госпиталя дал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 2013 году региональные власти – дабы поддержать проект Тетюхина – выделили госпиталю бюджетный кредит в сумме 1,2 млрд рублей по ставке 8,25 процента годовых.

– Я Владислава Тетюхина очень уважаю, считаю, что он – герой нашего времени. Просто невероятный человек. Поэтому мы приняли такое решение, – пояснял Евгений Куйвашев.

Но областные деньги, как выяснилось, выделялись не просто так. Руководство госпиталя подписало соглашение с АО «Корпорация развития Среднего Урала» – компанией-оператором под эгидой правительства региона. И в соглашении было прописано условие: после открытия медучреждения Корпорация получит пакет ценных бумаг госпиталя (25 процентов + 1 акция) в счёт погашения займа…

Кроме главного здания и гостиницы, в комплекс входят недостроенные здания. Руководство клиники предлагает разместить там детскую больницу Фото: Галина Соколова

Верните 1,4 млрд!

В сентябре 2014 года госпиталь начал принимать первых пациентов. Основной специализацией учреждения стали травматология и ортопедия. Коллектив опытных врачей выполнял уникальные операции на современном оборудовании, избавляя людей от боли в суставах и позвоночнике. По данным на сегодняшний день, помощь в медицинском центре уже получили более 13 тысяч человек, проведено свыше 38 тысяч операций…

Но за почти семь лет работы стороны так и не разобрались со своими финансовыми обязательствами.

Во-первых, после пуска госпиталя не состоялась запланированная передача акций (почему – должен разобраться суд).

Во-вторых, как выяснила «Облгазета», за это время госпиталь стал двумя юридическими лицами – АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» (при этом второй на 100% принадлежит первому). КРСУ посчитала это нарушением достигнутого соглашения и решила получить в качестве возврата бюджетного займа не акции учреждения, а деньги. И подала в областной Арбитражный суд иск на одно из юрлиц – АО «Госпиталь ВИТ». Сумма взыскиваемых средств – 1,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд – сам областной кредит и 0,2 млрд – проценты за время пользования займом. В мае суд провёл первое заседание по иску.

– Переговоры с представителями госпиталя проводились неоднократно. Было предложено несколько моделей урегулирования ситуации, но ни одну из них менеджмент АО «Госпиталь ВИТ» не принял. Сегодня у Корпорации нет иного механизма для защиты интересов Свердловской области, кроме как заявить и утвердить в суде денежные требования, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе КРСУ.

«Направлено на уничтожение медцентра»

Руководство госпиталя выразило несогласие с позицией финансового партнёра и подало встречный иск. Вот как прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Госпиталь ВИТ» Алексей Щелкунов:

– Основным непреодолимым разногласием является ничем не обоснованное требование корпорации об увеличении своей доли в собственности госпиталя: с 25,6 процента по факту – до контрольной. Требование КРСУ по погашению займа в денежной форме является односторонним волеизъявлением её нынешнего менеджмента и направлено на уничтожение медицинского центра.

Щелкунов также подчеркнул, что высокотехнологичная помощь пациентам – дело дорогостоящее. Стоимость одной операции в среднем составляет от 160 до 290 тысяч рублей. Помимо этого, госпиталь занимается диагностикой и консультированием. Но платные услуги в общей выручке учреждения не превышают 20 процентов. Большую часть медпомощи центр оказывает в рамках госгарантий, то есть квот, выделяемых государством по линии ОМС, на проведение операций. И этих квот, по мнению Щелкунова, сегодня недостаточно для финансового благополучия госпиталя.

– Есть принципиальное обстоятельство – за счёт бюджета Свердловской области в прошлом году не выполнено ни одной операции. Областного госзадания нет, хотя в других регионах эта практика существует, – сказал он.

По итогам 2020 года медцентр недополучил 46 млн рублей, сообщил Щелкунов. Сказалась неполная загруженность госпиталя работой (а учреждение нужно содержать!), скачки тарифов при проведении аукционов (когда цена за операции падала на 52 процента), расходы на оплату экстренной и неотложной помощи, выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами…

Всё – в офшорах?

Судебные тяжбы между госпиталем и КРСУ в самом разгаре. Руководство медцентра продолжает отстаивать куплю-продажу акций на условиях первоначального соглашения.

Между тем глава региона Евгений Куйвашев на одной из встреч с редакторами уральских СМИ сделал сенсационное заявление:

– Есть вероятность, что руководство госпиталя зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные (кипрские. – Прим. «ОГ») компании. А на балансе учреждения, где правительство Свердловской области может получить акции, нет никакой собственности.

Представители госпиталя эту информацию в целом подтверждают (оговариваясь, что Кипр по российскому законодательству с 2013 года офшором не является). Но говорят, что правительству Свердловской области было известно об этом с самого начала. Акционер Госпиталя ВИТ Дмитрий Тетюхин (сын Владислава Валентиновича) в мае заявил уральским журналистам, что конечным бенефициаром кипрских компаний (в том числе главной из них – «Паренако Холдингз Лимитед», которая владеет 82 процентами акций АО «Госпиталь ВИТ») являлся его отец. Эти компании, по словам Дмитрия Тетюхина, уже давно являются «пустыми», так как все деньги были потрачены на строительство госпиталя.

Вместо постскриптума

Почётный гражданин Свердловской области, доктор технических наук и, пожалуй, самый известный уральский меценат Владислав Тетюхин скончался в 2019 году (ему было 86 лет). Но ещё при жизни Владислав Валентинович высказывал тревогу за судьбу своего детища – медицинского госпиталя. Тетюхина беспокоило сокращение государственных квот на операции, в результате чего учреждение становилось убыточным.

– То, что происходит сейчас, – это, мягко говоря, беспредел. Такое ощущение, что нас уничтожают, – говорил он в интервью уральским СМИ.

Мог ли Тетюхин предполагать, что совсем скоро основанный им госпиталь станет предметом судебных споров и скандалов?! Навряд ли.

Сегодняшняя ситуация показывает, что государственно-частное партнёрство, которое должно было работать на благо россиян (и прежде всего – свердловчан), похоже, терпит фиаско…

После операции пациент проходит курс реабилитации, чтобы отправиться домой на своих ногах Фото: Галина Соколова

Операционные оборудованы медтехникой европейского уровня Фото: Галина Соколова

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Слово наследнику «Облгазете» удалось связаться с сыном Владислава Тетюхина и акционером госпиталя Дмитрием ТЕТЮХИНЫМ. Вот как он высказался о ситуации: – Не исключено, что медцентру придётся искать новые, приносящие прибыль направления деятельности. Косметология, эксклюзивные операции – то, чем занимается большинство частных клиник… Но мы-то хотели заниматься травматологией и ортопедией. Отец собирал команду лучших специалистов, закупал современное импортное оборудование. Обидно… Фото: из личного архива Д.Тетюхина Цифры По данным ФНС и Росстата, в 2019 году АО «Госпиталь ВИТ» показало убыток в сумме 104 млн рублей, а в 2020 году – чистую прибыль в сумме 131 млн рублей. При этом второе юрлицо госпиталя – ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» – в 2019 году снизило чистую прибыль до 76 млн рублей, а в 2020 году – впервые за 5 лет – показало убыток в сумме 161 млн рублей. Справка «ОГ» Идея создать современный медицинский госпиталь возникла у Владислава Тетюхина ещё в 2006 году, когда ему делали операцию в мюнхенской клинике профессора Юргена Тофта (эндопротезирование на коленном суставе). И проект госпиталя был выполнен с участием немецких специалистов (гамбургской компании KBV GmbH & Co.KG). У госпиталя 5 медицинских корпусов, операционный блок на 5 операционных с отделениями реанимации и палатами интенсивной терапии, круглосуточный стационар на 141 койку, клиническо-диагностическая лаборатория, собственный пищеблок, котельная, энергоблок, прачечная. Есть даже апартаменты для врачей – 90 квартир. Все палаты оборудованы передвижными кроватями с пультом для регулирования высоты угла и наклона секций. С помощью пульта пациенты также могут вызвать медперсонал, управлять освещением, ТВ и радио.

Народный миллиардер – Владислав Тетюхин Фото: Галина Соколова