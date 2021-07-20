За сутки в Свердловской области выявили 491 случай коронавируса

80% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 16 территорий. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 491 случай коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 20 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составило 101 969.

За всё время выздоровел и выписался из больниц 94 901 человек, в том числе 452 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 2,9 тысячи ковид-пациентов. Состояние 720 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+198), Алапаевска, Арамиля, Байкаловского муниципального района, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Дегтярска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, пос. Малышева, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, а также Сысертского, Горноуральского, Тавдинского, Талицкого, Артёмовского, Артинского Ачитского, Шалинского, Белоярского, Полевского, Пышминского и Рефтинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 147, информирует региональный оперштаб.

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 492 случая – был зафиксирован 17 июля.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 23 июля можно ознакомиться здесь.

20 июля жителей Екатеринбурга ждут: в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – до 18:00;

в ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – до 15:00;

в ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – до 20:00;

в Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) – до 19:00;

в Гипермаркете "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – до 16:00;

в аэропорту "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 19:00.

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80% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 16 территорий.