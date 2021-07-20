Число заразившихся COVID-19 в России превысило 6 млн человек

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 382 213 жителей страны. Фото: Павел Ворожцов.

В России выявлено ещё 23 770 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 006 536 случаев.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 3 188. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 491 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 382 213 жителей страны, в том числе 22 218 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 149 922 россиян. За последние сутки зафиксирован 784 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 159,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 340 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаётся 1 213 638 человек.