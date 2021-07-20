24 автомобиля администрации Екатеринбурга будут возить медиков на "ковидные" адреса

О своём решении Алексей Орлов сообщил в Instagram. Фото: скрин из Instagram Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выделил 24 автомобиля от администрации города для врачей и медсестёр. Машины будут возить их по "ковидным" адресам.

Об этом он сообщил на странице в Instagram.

Глава уральской столицы назвал ситуацию с распространением коронавируса в Екатеринбурге крайне напряжённой. По его словам, каждый день фиксируются рекордные уровни заболевших, а врачи работают на пределе возможностей.

"Поэтому принял решение о выделении 24 автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестёр на "ковидные адреса". Теперь доктора будут быстрее добираться до больных, экономить силы и время", - написал глава города.

Напомним, по данным на 20 июля, в Свердловской области за сутки выявили 491 случай коронавируса. 198 из них - в Екатеринбурге. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 101 969.