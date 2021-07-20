Почему электронная запись и талоны к врачу не спасают от очередей

Чтобы попасть в регистратуру, придётся взять электронный талон. Там вам выдадут новый – с записью на приём к врачу. Фото: Ольга Кошкина

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко побывали в новой поликлинике №1 ЦГКБ №1 на Декабристов, 15 в Екатеринбурге, которая открылась этой весной: в числе прочего высоким гостям с гордостью продемонстрировали, как организована система электронной очереди. Но оказалось, что новшество – не панацея от утомительного ожидания у кабинетов. Ваша покорная слуга просидела в очереди семь часов, чтобы… просто продлить больничный.

В прошлый четверг я обратилась в поликлинику с кашлем, ознобом и болью в мышцах. Для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ открыт отдельный кабинет со своим входом и маленьким коридором – людей там принимают в порядке живой очереди, без предварительной записи. Очередь начинается ещё на улице: большинство ждут приёма на свежем воздухе. 12:20. Занимаю очередь. Передо мной было человек семь. В кабинет попала лишь в начале четвёртого. Терапевт выписал лекарства, включая противовирусные, предложил сдать мазок платно и уточнил: «Пойдёте на поправку – закрывайте больничный у своего терапевта. Останутся симптомы – снова сюда».

В субботу температура внезапно поднялась до 38,1, затем, в течение нескольких часов, упала и больше не поднималась. Тогда же пропало обоняние и частично – вкус. Это стало решающим, чтобы в понедельник платно сдать тест на коронавирус (результаты ещё жду) и вновь пойти в «спецкабинет». В 10:40 я была на месте, в уличной очереди. В начале третьего выяснилось, что ждала всё это время зря. Врач принимал уже другой, и когда передо мной пациент с кашлем и высокой температурой, с трудом дождавшийся очереди, вошёл в кабинет: «Я на повторный!» развернули его, а затем – и меня: «Никаких повторных приёмов здесь нет!»

Взяла электронный талончик в регистратуру поликлиники, объяснила ситуацию. В 14:46 мне выдали талон на «16:36» к участковому терапевту Николаю Статьеву, который по понедельникам принимает с 13:00 до 18:00. «Успею»,- обрадовалась я, но не тут-то было. Возле кабинета снова образовалась живая очередь. Передо мной были пятеро, и к половине пятого в заветную дверь терапевта из них попали трое. Очередь росла, пациенты нервничали: было очевидно, что всех принять не успеют. Когда Статьев выглянул из кабинета, его окружили: «Почему так долго?» Ответ удивил резкостью: «Не нравится – идите к другим врачам». Некоторые так и сделали либо ушли вообще.

Медсестра попыталась «разрулить» ситуацию. Она вышла с распечатанным списком пациентов и вручную начала делить потоки: «один человек идёт на приём, один – закрывает больничный. Сначала – вы, потом – вы». Живая очередь перемешалась, пациентов начали вызывать пофамильно. Изредка в кабинет заглядывали ещё и те, кому «нужна карточка/направление», те, кому «просто спросить» и те, кому «терапевт позвонил по телефону и сказал прийти» (были и такие). Некоторые оставались в кабинете надолго. А время шло.

В половине седьмого я оказалась в кабинете терапевта, сжимая в руках давно просроченный талон.

Вместе с новым рецептом и продлённым больничным получила бесплатный урок этикета. Диалог был следующим:

– Сядьте нормально!

– Как я сижу?

– Нога на ногу, вы не в пивнушке.

– А почему нельзя сидеть нога на ногу, если мне так удобно?

– Ах, вам так удобно? В следующий раз пойдёте на приём к другому врачу!

Занавес. Жаль, если драгоценное время приёма уходит вот на такие беседы.

Цифровые новшества в учреждениях – благо, но только если они упрощают работу с посетителями, а не наоборот. И только в том случае, если все сотрудники готовы работать в новых условиях. А если нет – это повод задуматься о том, почему так происходит. И, быть может, что-то поменять в организации работы.

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