Свердловская обалсть получит 1 миллиард на борьбу с COVID-19 и плановую медпомощь

Михаил Мишустин: "Средства позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь". Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ выделило 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Свердловская область получит 1 млрд 146 миллионов на борьбу с COVID-19 и плановую медпомощь.

Денежные средства пойдут на обеспечение стационарного лечения больных коронавирусом, а также на другую страховую медпомощь, в том числе на приём пациентов с другими заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на больницы.

"Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", – заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 июля.

Согласно подписанному распоряжению, Минздраву РФ за 30 дней заключить соглашения с регионами, а затем проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

В конце июня кабмин направлял ещё 25 миллиардов суммарно в регионы на лечение ковид-пациентов.

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