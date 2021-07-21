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21 июля 2021, 12:49

В Свердловской области придумали, как избежать больших очередей на прививку в ТЦ

пункты вакцинации от коронавируса

По электронной записи будут прививать и первым и вторым компонентом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области все торговые центры, где работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19, приобретают электронные табло. Оборудование позволит избегать большого скопления людей.

Об организации электронных очередей в ТЦ рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга.

"Все торговые центры в данный момент приобретают электронные табло для организации электронной очереди. Это позволит людям не стоять на месте по несколько часов, а записаться на определённое время и уйти, заниматься своими делами, а потом вернуться к назначенному времени", - заявил он. По его словам, по электронной записи будут прививать и первым и вторым компонентом.

Павел Креков также рассказал, что в пункты вакцинации активно привлекаются волонтёры - уже насчитывается 60 человек. При этом в дальнейшем количество будет увеличиваться.

Добавим, "Областная газета" неоднократно сообщала о больших очередях в торговых центрах. Ознакомиться с одним из таких инцидентов можно тут.

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