В Свердловской области придумали, как избежать больших очередей на прививку в ТЦ

В Свердловской области все торговые центры, где работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19, приобретают электронные табло. Оборудование позволит избегать большого скопления людей.
Об организации электронных очередей в ТЦ рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга.
"Все торговые центры в данный момент приобретают электронные табло для организации электронной очереди. Это позволит людям не стоять на месте по несколько часов, а записаться на определённое время и уйти, заниматься своими делами, а потом вернуться к назначенному времени", - заявил он. По его словам, по электронной записи будут прививать и первым и вторым компонентом.
Павел Креков также рассказал, что в пункты вакцинации активно привлекаются волонтёры - уже насчитывается 60 человек. При этом в дальнейшем количество будет увеличиваться.
Добавим, "Областная газета" неоднократно сообщала о больших очередях в торговых центрах. Ознакомиться с одним из таких инцидентов можно тут.
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