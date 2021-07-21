За сутки в Свердловской области зарегистрировали 489 случаев коронавируса

Побороть коронавирусную инфекцию в Свердловской области смогли уже 95 349 пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за последний день подтвердили 489 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 102 458 человек.

Побороть коронавирусную инфекцию в Свердловской области смогли уже 95 349 пациентов. При этом 448 из них выписались из больниц за последние сутки. На лечении сегодня остаются 2 944 уральцев, 699 из которых - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+164), Алапаевска, Арамиля, Артемовского, Асбеста, Артинского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска и Красноуральского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского муниципального района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Ревды, Серова, Североуральска, Сысертского, Таборинского, Талицкого, Тавдинского, Туринского, Тугулымского городских округов.

Опасная болезнь унесла жизни ещё 18 свердловчан. В сумме от коронавируса и вызванных им осложнений на Среднем Урале скончались 4 165 человек.

Напомним, днём ранее COVID-19 подтвердили у 491 жителя Свердловской области. Суточный максимум с начала пандемии в Свердловской области был зафиксирован 17 июля – тогда оперштаб сообщал о 492 случаях заражения.