Свердловские вузы могут отправить на дистант иностранных студентов без прививки от COVID-19

Окончательное решение по непривитым студентам будет принято в преддверии нового учебного года. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские вузы рассматривают возможность введения дистанционного обучения для невакцинированных студентов. Речь, в частности идёт об иностранцах, обучающихся на территории Среднего Урала.

Говоря о обязательной вакцинации иностранных студентов, замгубернатора Свердловской области Павел Креков заверил, что данный вопрос планируется решить к 1 сентября. При этом, по его словам, практически все высшие учебные заведения уже прорабатывают режим, связанный с заселением в общежитии только привитых студентов.

"Соответственно, уехав домой на каникулы они (учащиеся - прим "ОГ") должны быть провакцинированны. Иностранные студенты, которые не смогли уехать, будут провакцинированны здесь, на территории Свердловской области", - уточнил Павел Креков.

Он также рассказал, что вузы рассматривают возможность организации дистанционного обучения для тех, кто не поставил прививку. "Конкретное решение будет принято ближе к началу учебного года, в зависимости от ситуации и с каждым учебным заведением в отдельности", - добавил замгубернатора.

Добавим, ранее в УрФУ приняли решение непривившихся студентов заселять в общежитие в последнюю очередь. "Областная газета" публиковала приказ с новыми правилами поселения.

Напомним, свердловский оперштаб рекомендовал вузам с 1 сентября пускать на очные лекции только привитых от COVID-19 студентов.

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