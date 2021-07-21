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21 июля 2021, 13:44

Количество жертв коронавируса в России превысило 150 тысяч

Реанимация

За день от инфекции скончались 783 россиянина. Фото: Галина Соловьёва.

На территории России за минувшие 24 часа подтвердили 23 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За день от инфекции скончались 783 россиянина.

В Москве за последний день зарегистрировали 3 254 новых заболевших коронавирусом. При этом в Свердловской области, которая находится на 6-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, выявили 489 заболевших.

Всего за минувшие сутки российские больницы покинули 22 584 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего в России от ковида излечились 5 404 79 человек.

За всё время пандемии ковид подхватили 6 030 240 жителей России. Кроме того, болезнь унесла жизни уже 150 705 россиян.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 23 770 случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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