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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 июля 2021, 14:11

В больнице №1 Екатеринбурга проводится внеплановая выездная проверка

Пациентка на приёме у врача

Жена пенсионера пожаловалась на то, что его заразили коронавирусом, гепатитом и ВИЧ в ходе операции в больнице. Фото: Павел Ворожцов

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ о проведении в ЦГБ № 1 Екатеринбурга внеплановой проверки. Поводом стала жалоба свердловчанина, она поступила в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Согласно документу, в больнице до 30 июля будут проверять качество оказания медпомощи, а также соответствующую документацию. Проверку поручено проводить представителям минздрава и Роспотребнадзора и главврачу Свердловского центра профилактики и борьбы со СПИД. Выводы будут представлены министру.

"Провести документарную внеплановую проверку с целью осуществления ведомственного контроля качества медицинской помощи Госкову Виктору Александровичу в ГБУЗ СО "Центральная городская клиническая больница №1 город Екатеринбург", - говорится в приказе.

В связи с чем проходит проверка, в документе не уточняется. Однако местные информационные порталы сообщают о том, что жена пенсионера пожаловалась на то, что его заразили коронавирусом, гепатитом и ВИЧ в ходе операции в больнице весной прошлого года.

Фото: приказ
Фото: приказ

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