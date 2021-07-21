Свердловский оперштаб опроверг информацию о вспышке коронавируса в детском лагере "Исетские зори"

После проведения необходимых карантинных мероприятий лагерь продолжит работу. Фото: Павел Ворожцов.

В одном из детских лагерей Свердловской области был зафиксирован занос новой коронавирусной инфекции. Речь идёт о ДОЛ "Город Детства "Исетские Зори" (Каменск-Уральский).

По данным ряда местных СМИ, в указанном лагере произошла вспышка коронавируса. Также сообщалось об отмене четвёртой смены.

За подтверждением/опровержением информации "Областная газета" сперва обратилась в само учреждение. Однако там заявили, что по данному поводу никаких комментариев не дают.

В свою очередь в региональном оперштабе изданию заявили, что "речь в данном случае не идёт о вспышке".

"В лагере зафиксирован занос инфекции. Сразу же были проведены профилактические мероприятия, предусмотренные соответствующими санитарно-эпидемиологическими протоколами", - сообщили там, добавив, что смена завершена и после проведения необходимых карантинных мероприятий лагерь продолжит работу.

Напомним, почти месяц назад в двух детских лагерях - под Каменском-Уральским и Нижним Тагилом - были выявлены заболевшие коронавирусом. В обоих учреждениях вводился карантин, проводилась дезинфекция.