Представительницу манси эвакуировали на вертолёте в Североуральскую ЦГБ

В Свердловской области вертолёт Ми-8 МЧС России доставил представительницу коренного малочисленного народа манси в больницу. Женщина нуждалась в неотложной медицинской помощи.
Свердловчанку эвакуировали из посёлка Ушма Ивдельского городского округа в Североуральскую центральную горбольницу. По данным регионального ГУ МЧС России, "в связи с тяжёлым состоянием пациентки транспортировка на автомобиле была невозможна".
Исходя из данных сервиса Яндекс.Карты, на дорогу на машине пришлось бы потратить больше 5 часов. Расстояние между указанными точками составляет 200 километров.
Отмечается, что на борту женщину сопровождали сотрудники министерства и специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Полёт прошёл успешно. Больная передана медикам Североуральской ЦГБ для дальнейшей госпитализации и прохождения лечения.
Сейчас в Ивдельском ГО проживают около 140 манси. Из них половина находится в посёлках, 68 человек обитает в лесах.
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