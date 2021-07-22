Представительницу манси эвакуировали на вертолёте в Североуральскую ЦГБ

Вертолет Ми-8 МЧС России осуществил санитарную эвакуацию жительницы поселка Ушма. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Свердловской области вертолёт Ми-8 МЧС России доставил представительницу коренного малочисленного народа манси в больницу. Женщина нуждалась в неотложной медицинской помощи.

Свердловчанку эвакуировали из посёлка Ушма Ивдельского городского округа в Североуральскую центральную горбольницу. По данным регионального ГУ МЧС России, "в связи с тяжёлым состоянием пациентки транспортировка на автомобиле была невозможна".

Исходя из данных сервиса Яндекс.Карты, на дорогу на машине пришлось бы потратить больше 5 часов. Расстояние между указанными точками составляет 200 километров.

Фото: Яндекс.Карты

Отмечается, что на борту женщину сопровождали сотрудники министерства и специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Полёт прошёл успешно. Больная передана медикам Североуральской ЦГБ для дальнейшей госпитализации и прохождения лечения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сейчас в Ивдельском ГО проживают около 140 манси. Из них половина находится в посёлках, 68 человек обитает в лесах.

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