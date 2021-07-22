За сутки коронавирус выявили у 24 471 россиянина

За день коронавирус унёс жизни 796 людей. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 24 471 человека. Всего за период пандемии на территории страны было выявлено 6 054 711 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 4 287 человек, в то время как в Свердловской области, которая находится на 6-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, – 495 человек. Это новый суточный максимум региона.

Из больниц выписались уже 5 427 457 россиян, из которых 22 660 выздоровели за последние сутки. При этом за день коронавирус унёс жизни 796 людей. За всё время пандемии жертвами COVID-19 стали 151 501 жителей России.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 704 новых пациентов.