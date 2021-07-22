В Свердловской области подтвердили 495 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 495 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале за последние 24 часа подтвердили 495 случаев заболевания коронавирусом. Это новый суточный максимум по числу заболевших.

За весь период коронавирусом в регионе заразились 102 953 человека. Из свердловских больниц за прошедший день выписали 465 человек. За время пандемии выздоровело 95 805 уральцев.

Зарегистрировано 19 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 4 184.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+164), Алапаевского района, Арамиля, Артемовского, Асбеста, Артинского и Байкаловского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, пос. Малышева, Невьянска, Нижнесергинского муниципального района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского, Сосьвинского, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Тавдинского, Талицкого городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 489 заболевших коронавирусом. Напомним, предыдущий суточный максимум с начала пандемии – 492 случая – был зафиксирован 17 июля.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 23 июля можно ознакомиться здесь.