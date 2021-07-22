Администрации свердловских муниципалитетов отдают свои машины для нужд врачей

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области продолжает осложнятся. Фото: Галина Соловьёва.

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остаётся напряжённой. Администрации муниципалитетов региона передают свои автомобили больницам, чтобы увеличить количество выездов врачей по "ковидным" адресам.

Сегодня администрации более 20 муниципалитетов региона выделили служебный транспорт для помощи врачам. В список вошли:

Алапаевск,

Берёзовский,

Камышлов,

Первоуральск,

Лесной,

Ирбит,

Сухой Лог,

Белоярский ГО,

Артёмовский,

Богданович,

Слободо-Туринский муниципальный район,

Заречный,

Верхняя Пышма,

ЗАТО Свободный,

Махнёвское муниципальное образование

Таборинский муниципальный район,

Горноуральск,

Каменский ГО,

Пышминский ГО,

Тугулымский ГО,

Бисертский ГО и другие территории.

Напомним, акцию с передачей служебных автомобилей городских администраций на пользу врачей начал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 20 июля он отдал во временное пользование 24 машины мэрии для перевозки врачей и медсестёр по "ковидным" адресам. Эту идею поддержал Евгений Куйвашев. Он сообщил в Instagram, что тоже передаёт часть правительственных машин и призвал мэров других городов поступить также.

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области продолжает усложнятся. 22 июля установили новый суточный максимум по числу заболевших - 495 человек.